"Не рано ли закончил карьеру? Пришел момент, когда понял — надо заканчивать и дальше просто наслаждаться жизнью. Почувствовал, что пора. Кстати, приглашали в "Динамо" и "Краснодар". Но я решил, что российскую карьеру закончу "Зенитом", а в целом — дома в Португалии", - цитирует Данни "Матч ТВ".
Мигель Данни в 2005 году стал игроком "Динамо", перебравшись из "Спортинга". Спустя три года "Зенит" заплатил бело-голубым за португальца 30 млн евро. Данни выступал за петербуржцев до 2017 года. Всего на счету Мигеля 369 матчей за российские клубы, в которых он забил 88 мячей и отдал 101 результативную передачу.
Данни завершил карьеру футболиста в 2019 году. Его последним клубом стал португальский "Маритиму".
Данни рассказал, что получал предложения от "Динамо" и "Краснодара" перед завершением карьеры
Экс-полузащитник "Зенита" и "Динамо" Мигель Данни признался, что мог еще поиграть в РПЛ перед завершением карьеры.
Фото: РПЛ