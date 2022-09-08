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В "Аланьяспоре" заявили, что переход Мевли в "Спартак" возможен

Генеральный координатор "Аланьяспора" Мавлутхан Чавушоглу прокомментировал переговоры со "Спартаком" по трансферу Михи Мевли.
Фото: РПЛ
"Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в "Спартак" до сих пор возможен", - приводит слова Чавушоглу "СЭ".

Напомним, ранее стало известно, что защитник "Аланьяспора" Миха Мевля может пополнить состав "Спартака". Сообщалось, что в клубе могут как арендовать, так и выкупить защитника сборной Словении.

Миха Мевля выступает за "Аланьяспор" с лета прошлого года. До этого словенец выступал в России за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". Всего он провел за российские клубы 141 матч, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.


Мевля Спартак Российские трансферы
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