– Реваншистских настроений за 1:5 в последнем туре прошлого сезона от "Сочи" нет. Сейчас новый сезон, другая команда, другие исполнители. Как оценю старт команды в этом чемпионате? С одной стороны, восемь игр без поражений. С другой, были игры, мы упустили победы, были игры, в которых мы могли проиграть, – приводят слова Паршивлюка "Известия".
Игра между "Сочи" и "Динамо" откроет собой девятый тур Российской премьер-лиги. Встреча состоится в Сочи, в 20:00 по московскому времени. К началу очередного тура хозяева занимают седьмое место, гости – четвёртое. Предыдущий матч этих команд проходил на поле "Динамо" 21 мая 2022 года, в последнем туре прошлого сезона. "Сочи" добились уверенной победы со счётом 5:1. Голы с их стороны забивали Юсупов, Кассьерра (трижды) и Нобоа. Счёт в матче открыла московская команда – мяч в свои ворота срезал Нобоа.
Паршивлюк – об игре с "Сочи": реваншистских настроений за 1:5 в последнем туре прошлого сезона нет
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал о настрое команды на предстоящий матч с "Сочи".
Фото: ФК "Динамо"