"Федун уговаривал Конте возглавить "Спартак"? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и "Спартаком" никогда не было", - цитирует Пасторелло Sport24.
Напомним, накануне в в эфире ютуб-шоу "Это футбол, брат" агент Тимур Гурцкая заявил, что Антонио Конте в 2014 году встречался с Леонидом Федуном и обсуждал с ним возможность возглавить "Спартак". По словам Гурцкая, итальянский специалист попросил на усиление состава 100 млн евро, после выделения которых обещал выиграть РПЛ и выйти из группы Лиги чемпионов. После этого в клубе сделали выбор в пользу Мурата Якина.
Сейчас Антонио Конте возглавляет английский "Тоттенхэм".
Представитель Конте прокомментировал возможность возглавить "Спартак" в 2014 году
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте, отреагировал на слова Тимура Гурцкая, заявившего, что итальянский тренер мог прийти в "Спартак".
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