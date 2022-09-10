– Слуцкий уделял мне очень много времени, и большая заслуга в том, что у меня получилось уехать сюда, в "Монако", принадлежит ему. Смотрели, какие европейские команды мне подойдут... Очень много работал над тем, чтобы облегчить мне адаптацию в ЦСКА. Назову ли Слуцкого самым важным тренером в своей жизни? Конечно, да, – цитирует Головина "СЭ".
Александр Головин перешёл в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года, сразу после Чемпионата мира по футболу, который проходил тогда в России. До "Монако" Головин играл только за ЦСКА, являясь их воспитанником. В основной состав клуба Александра начал подпускать именно Леонид Слуцкий – главный тренер "армейцев" на тот период. Действующий контракт Головина с "Монако" действует до лета 2024 года.
Головин: Слуцкий – самый важный тренер в моей жизни
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о роли Леонида Слуцкого в своей игровой карьере.
Фото: "СЭ"