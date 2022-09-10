В субботу Жирков сыграл за сборную России на "Кубке Легенд?2022", где отметился хет?триком в ворота сборной Казахстана (8:4).
Закончил ли я с большим футболом? Не знаю. Один раз я со сборной закончил, а потом пришлось играть. В ФНЛ были предложения, но я ни с кем не разговаривал на этот счет. Есть ли дедлайн? Пусть будет как будет. Может, меня через полгода позовут куда-нибудь. Может, в "Тамбов" тот же. Я еще не наигрался, охота поиграть", - цитирует Жиркова "СЭ".
Последним клубом Жиркова были "Химки". За подмосковный клуб 38-летний футболист выступал во второй части сезона-2021/22. В общей сложности за химчан Юрий провел 3 матча, результативными действиями не отметился. Сейчас Жирков находится в статусе свободного агента. Также Жирков защищал цвета ЦСКА, "Зенита", "Динамо", "Анжи" и "Челси". В составе сборной России Жирков провел 105 матчей, в которых забил 2 гола и стал автором 11 результативных передач.
Жирков - о завершении карьеры: я еще не наигрался, охота поиграть
Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры.
Фото: ФК "Химки"