Блогер Герман Эль Классико ответил, как Fan ID повлияет на конкуренцию Медиалиги и профессионального футбола

Основатель медийного клуба "Амкал" Герман Попков, более известный как Герман Эль Классико, поделился мнением о введении в России Карты болельщика (Fan ID).

Фото: РИА Новости

– Как может повлиять на конкуренцию Медиалиги с профессиональным футболом ситуация с Fan ID?



– Пока на медиафутболе его нет. Но мы на связи с РФС. Если придется делать, то это надо будет всем делать, - передает слова Попкова корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.



Напомним, этим летом наличие Карты болельщика стало обязательным условием для посещения стадионов во время игр Российской Премьер-лиги. В ответ объединения активных фанатов ряда клубов национального чемпионата объявили о решении бойкотировать матчи турнира.



С началом нового сезона отмечается падение средней посещаемости матчей Премьер-лиги.