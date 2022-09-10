Рамирес – о поражении от ЦСКА: "Краснодар" хотел выиграть, но 3 пенальти – что тут еще сказать?

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
П1 1.75X 3.25П2 5.1
Факел
15:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.95X 3.6П2 2.36
Зенит
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.15X 8.8П2 18
Ростов
19:45
СпартакНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.39

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
РубинНе начат
П1 3.65X 3.5П2 2
Акрон
16:00
РодинаНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.3
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.86X 3.65П2 4
Волгарь
17:00
Волга УлНе начат
П1 1.95X 3.45П2 3.9
Краснодар-2
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.55
Шинник
18:00
КубаньНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.35
СКА-Хабаровск
18:00
УфаНе начат
П1 2X 3.4П2 3.75
Алания
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.75X 3.65П2 4.6

Английская премьер-лига

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Арсенал
Перенесён
Эвертон
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
15:00
МальоркаНе начат
П1 1.33X 5.6П2 9.2
Эльче
17:15
АтлетикНе начат
П1 4.7X 3.55П2 1.84
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 4.2X 3.15П2 2.07
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
0 - 0 0 0
Кремонезе1 тайм
П1 1.37X 4.9П2 7.25
Лечче
16:00
МонцаНе начат
П1 2.47X 3.3П2 3.05
Болонья
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.35
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
Лацио
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.54X 4.3П2 6.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Кельн
16:30
УнионНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.95
Фрайбург
18:30
Боруссия МНе начат
П1 2.07X 3.75П2 3.45

Чемпионат Франции. Лига 1

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Страсбур
14:00
КлермонНе начат
П1 1.73X 3.75П2 4.9
Лорьян
16:00
НантНе начат
П1 2.43X 3.2П2 3.15
Аяччо
16:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.1П2 2.42
Анже
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.55X 3.5П2 2.7
Тулуза
16:00
РеймсНе начат
П1 2.34X 3.45П2 3.1
Ренн
18:05
ОсерНе начат
П1 1.45X 4.9П2 6.8
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
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Рамирес – о поражении от ЦСКА: "Краснодар" хотел выиграть, но 3 пенальти – что тут еще сказать?

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
"Футбол таков — мы хотели выиграть у ЦСКА. Тяжёлая игра, но три пенальти. Что тут ещё можно сказать? Мой гол? Я не удивлён, что забил с правой ноги. На тренировках я бью ей так же хорошо, как и левой", - цитирует эквадорца "Чемпионат".

Днем ранее "Краснодар" в Москве потерпел поражение от ЦСКА в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги. Арбитр встречи Сергей Иванов назначил в ворота южан 3 пенальти, их реализовали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина. Поединок завершился разгромной победой красно-синих – 4:1. Рамирес стал автором единственного гола в составе "быков".


Краснодар Рамирес К. ЦСКА
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