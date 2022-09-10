"Футбол таков — мы хотели выиграть у ЦСКА. Тяжёлая игра, но три пенальти. Что тут ещё можно сказать? Мой гол? Я не удивлён, что забил с правой ноги. На тренировках я бью ей так же хорошо, как и левой", - цитирует эквадорца "Чемпионат".
Днем ранее "Краснодар" в Москве потерпел поражение от ЦСКА в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги. Арбитр встречи Сергей Иванов назначил в ворота южан 3 пенальти, их реализовали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина. Поединок завершился разгромной победой красно-синих – 4:1. Рамирес стал автором единственного гола в составе "быков".
Рамирес – о поражении от ЦСКА: "Краснодар" хотел выиграть, но 3 пенальти – что тут еще сказать?
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА.
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