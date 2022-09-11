"Топ-3 форварда в России? Мне нравятся Сергеев, Комличенко и Смолов… В прошлом сезоне включил бы в этот список Дзюбу и Агаларова? Да, конечно. И третьим – Кассьерру", - передает слова футболиста "РБ Спорт".
Мелкадзе в нынешнем сезоне забил 4 гола и отдал результативную передачу в девяти играх Российской Премьер-лиги.
"Сочи" занимает 4-е место в таблице национального чемпионата, подопечные Александра Точилина набрали 16 очков.
14 сентября сочинцы на своем поле примут "Торпедо" в рамках второго тура группового этапа Кубка России.
Мелкадзе назвал трех лучших нападающих в РПЛ
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе рассказал, кого считает лучшими нападающими в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Сочи"