- Какая лига сильнее - MLS или РПЛ? Мне сложно сравнивать, потому что это разные лиги. Возможно, MLS смотрится быстрее и сильнее по физике, - передает слова Медины Sport24.
25-летний парагвайский вингер Хесус Медина с января 2018 года по январь 2022 года выступал за американский "Нью-Йорк Сити" и в 118 матчах за этот клуб во всех турнирах забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. После перехода в ЦСКА на правах свободного агента Медина провел 21 матч, забил 6 голов и выполнил 6 ассистов.
Полузащитник ЦСКА Медина сравнил MLS и РПЛ
Хавбек ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос о сравнении футбольных лиг, в которых он выступал - американской MLS и Российской премьер-лиги.
Фото: ПФК ЦСКА