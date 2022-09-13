Ранее Рыков заявил, что в "Урале" все были рады уходу Шалимова из команды.
Сам Шалимов в интервью Youtube-каналу "Это футбол, брат" назвал Рыкова "специфическим парнем" и признался, что был вынужден выгнать 34-летнего футболиста из команды.
"Мне делать больше нечего, как только обсуждать, кто что сказал обо мне? Мне зачем это? Я не буду отвечать на это", - цитирует Шалимова Vprognoze.ru.
8 августа Игорь Шалимов покинул пост главного тренера "Урала" после 4-х сыгранных туров РПЛ в сезоне-2022/23. Екатеринбургский клуб не набрал ни одного очка, забил всего 1 мяч, а пропустил 10. Сейчас "Урал" возглавляет Виктор Гончаренко. Вчера "шмели" на своем поле победили "Торпедо" (2:0). В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) после 9-ти туров "Урал" занимает предпоследнее, 15-е, место. В активе екатеринбуржцев 4 очка.
"Делать мне больше нечего". Шалимов резко отреагировал на слова Рыкова
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал слова бывшего защитника екатеринбуржцев Владимира Рыкова.
Фото: ФК "Урал"