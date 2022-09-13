"Связывались ли с нами представители "Челси" после закрытия трансферного окна? Мы находимся в контакте с руководством "Челси", - цитирует Гафина "СЭ".
Напомним, в конце августа Арсен Захарян мог перебраться в "Челси". Лондонский клуб собирался активировать сумму выкупа россиянина в размере 15 млн евро. Однако сделку не успели завершить из-за закрытия трансферного окна в Англии.
Несмотря на это в СМИ сообщалось, что "Челси" сохраняет интерес к полузащитнику "Динамо" даже после смены главного тренера. Ранее клуб покинул Томас Тухель, которого сменил экс-наставник "Брайтона" Грэм Поттер.
Член совета директоров "Динамо" - о Захаряне: мы находимся в контакте с руководством "Челси"
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что "Челси" продолжает вести переговоры по трансферу Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"