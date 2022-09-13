"Интерес "Барселоны" и "Реала"? К нам напрямую эти клубы не обращались", - цитирует Гафина Sport24.
Напомним, в конце августа Арсен Захарян мог перебраться в "Челси". Лондонский клуб собирался активировать сумму выкупа россиянина в размере 15 млн евро. Однако сделку не успели завершить из-за закрытия трансферного окна в Англии.
Несмотря на это в СМИ сообщалось, что "Челси" сохраняет интерес к полузащитнику "Динамо" даже после смены главного тренера. Ранее клуб покинул Томас Тухель, которого сменил экс-наставник "Брайтона" Грэм Поттер. Кроме того, появлялась информация, что в борьбу за россиянина готовы вмешаться и другие европейские топ-клубы. В частности, "Барселона" и "Реал".
В "Динамо" отреагировали на слухи об интересе "Барселоны" и "Реала" к Захаряну
Фото: РПЛ