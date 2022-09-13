"У Норманна повреждение связок голеностопа. Через 1,5-2 дня сделаем контрольное обследование, и уже будет понятен уровень повреждения. Предварительные сроки восстановления пока тяжело назвать", - заявил Родионов.
Напомним, Норманн вышел в стартовом составе "Динамо" на матч против "Ахмата". Но уже на 25-й минуте норвежцу понадобилась замена из-за травмы. Вместо него на поле появился Даниил Фомин, а сам Матиас покидал поле прихрамывая.
Матиас Норман перебрался в "Динамо" на правах аренды из "Ростова". У бело-голубых есть право выкупа на норвежца. Он дебютировал за команду в матче предыдущего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" (1:2).
Источник: Sport24
В "Динамо" рассказали о характере травмы Норманна
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о травме, полученной полузащитником бело-голубых Матиасом Норманном в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Динамо"