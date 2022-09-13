– Комментировать уход Талалаева не буду. То, что было в раздевалке, остается в раздевалке. Сама отставка стала удивлением, но это решение руководства. Мы еще потом виделись с Талалаевым в отеле. Думаю, что в решении об увольнении не надо искать ничего нефутбольного. Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход – это непросто, я расстроился. Не знаю, кто придет на смену ему, – приводит слова Трошечкина "РИА Новости".
Футбольный клуб "Ахмат" объявил об увольнении главного тренера Андрея Талалаева 11 сентября, в воскресенье. За день до этого команда из Грозного в домашних стенах уступила "Пари НН" со счётом 1:3. Как сообщает "Чемпионат", Талалаева уволили уже в перерыве матча, а во втором тайме на кромке поля или скамейке запасных специалиста уже не видели. Андрей Викторович возглавил "Ахмат" в июле 2020 года. В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги клуб под его руководством занял седьмое место в турнирной таблице.
Игрок "Ахмата" Трошечкин: в решении об увольнении Талалаева не надо искать ничего нефутбольного
Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин прокомментировал увольнение с поста главного тренера грозненского клуба Андрея Талалаева.
Фото: РИА Новости