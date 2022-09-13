– Было очень неожиданно. Я думал, что после прошлогоднего результата он останется. Но случилось так, как случилось. Это его выбор, таков футбол. Как я думаю, почему он ушёл? Сложно сказать. ЦСКА – большой клуб по российским меркам, с богатой историей, с болельщиками, новым стадионом, Москва. Возможно, все это сыграло свою роль. Думаю, ему хотелось двигаться дальше, – приводит слова Адамова "РБ Спорт".
В предыдущем сезоне под руководством Владимира Федотова футбольный клуб "Сочи" занял рекордное для себя второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, впереди него оказался только "Зенит". Летом 2022 года Владимир Федотов покинул клуб и вскоре возглавил московский ЦСКА. На данный момент "армейцы" занимают девятую строчку в турнирной таблице, "Сочи" идут седьмыми. Между собой ЦСКА и "Сочи" встречались уже во втором туре текущего сезона. Их встреча закончилась победой московского клуба со счётом 3:0.
Денис Адамов: думал, что Федотов останется в "Сочи". Его уход был очень неожиданным
Вратарь футбольного клуба "Сочи" Денис Адамов прокомментировал уход главного тренера Владимира Федотова в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"