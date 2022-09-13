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Новичок "Динамо" Даса: я работал со Слуцким в "Витессе". В Нидерландах он был легендой!

Защитник московского "Динамо" Эли Даса рассказал о работе с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Витесс"
– Я работал со Слуцким в "Витессе". Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер. Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всё возможно. Но он остался в "Рубине", а это многое говорит о нем как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе, – цитирует Дасу "Чемпионат".

Эли Даса выступал за "Витесс" с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года. В "Динамо" он перешёл именно оттуда, на правах свободного агента. 29-летний защитник уже дебютировал за московский клуб в РПЛ – вышел на замену в матче девятого тура РПЛ против "Сочи". Леонид Слуцкий возглавлял голландский "Витесс" с июля 2018 года по ноябрь 2019 года. Казанский "Рубин", который сейчас тренирует Слуцкий, идёт на шестом месте в турнирной таблице Первой Лиги. На данный момент сыграно 9 туров. Контракт Леонида Викторовича с казанским клубом действует до лета лета 2024 года.


Даса Динамо Слуцкий Витесс
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