– Я работал со Слуцким в "Витессе". Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер. Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всё возможно. Но он остался в "Рубине", а это многое говорит о нем как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе, – цитирует Дасу "Чемпионат".
Эли Даса выступал за "Витесс" с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года. В "Динамо" он перешёл именно оттуда, на правах свободного агента. 29-летний защитник уже дебютировал за московский клуб в РПЛ – вышел на замену в матче девятого тура РПЛ против "Сочи". Леонид Слуцкий возглавлял голландский "Витесс" с июля 2018 года по ноябрь 2019 года. Казанский "Рубин", который сейчас тренирует Слуцкий, идёт на шестом месте в турнирной таблице Первой Лиги. На данный момент сыграно 9 туров. Контракт Леонида Викторовича с казанским клубом действует до лета лета 2024 года.
Новичок "Динамо" Даса: я работал со Слуцким в "Витессе". В Нидерландах он был легендой!
Защитник московского "Динамо" Эли Даса рассказал о работе с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Витесс"