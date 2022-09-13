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Голкипер "Динамо" Лещук оценил новичков клуба

Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук заявил, что еще рано давать оценку футболистам, пополнившим команду этим летом.
Фото: РИА Новости
– Те, кто следит за европейским футболом, понимают, что за игроки к нам пришли, у них есть какое-то мнение. Я не слежу, вижу их неделю, пока общего впечатления об игроках не сложилось. Понятно, что игроки высокого уровня, играли в хороших командах, посмотрим, как они смогут адаптироваться, – приводит слова Лещука "ТАСС".

Летом 2022 года состав московского "Динамо" пополнили центральные защитники из Парагвая и Уругвая Роберто Фернандес и Николас Маричаль, правый защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса, опорный полузащитник Матиас Норманн, имеющий опыт выступления в РПЛ за "Ростов", и нападающий из Камеруна Муми Нгамалё, ранее игравший за швейцарский клуб "Янг Бойз".


Лещук Динамо Даса Норманн Маричаль Нгамале Фернандес Р
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