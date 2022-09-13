– Те, кто следит за европейским футболом, понимают, что за игроки к нам пришли, у них есть какое-то мнение. Я не слежу, вижу их неделю, пока общего впечатления об игроках не сложилось. Понятно, что игроки высокого уровня, играли в хороших командах, посмотрим, как они смогут адаптироваться, – приводит слова Лещука "ТАСС".
Летом 2022 года состав московского "Динамо" пополнили центральные защитники из Парагвая и Уругвая Роберто Фернандес и Николас Маричаль, правый защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса, опорный полузащитник Матиас Норманн, имеющий опыт выступления в РПЛ за "Ростов", и нападающий из Камеруна Муми Нгамалё, ранее игравший за швейцарский клуб "Янг Бойз".
Голкипер "Динамо" Лещук оценил новичков клуба
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук заявил, что еще рано давать оценку футболистам, пополнившим команду этим летом.
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