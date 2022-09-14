"Что мешало раньше проявить самоотдачу? У вас есть ко мне вопросы по самоотдаче? Нет? Тогда задавайте вопросы другим ребятам, которые не выкладываются на 100-120%. Такие есть. Но сегодня самоотдача ребят мне понравилась", - цитирует футболиста Sport24.
"Локомотив" сегодня прервал трехматчевую серию поражений, обыграв "Краснодар" в серии пенальти на своем поле.
До этого "Локомотив" проиграл "Пари Нижнему Новгороду" в Кубке России, "Ахмату" и "Факелу" - в чемпионате страны.
После 9-ти туров подопечные Йозефа Циннбауэра располагаются на 11-м месте в таблице национального первенства, в активе москвичей 9 баллов.
Баринов: задавайте вопросы по самоотдаче другим ребятам, которые не выкладываются, – такие есть
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о самоотдаче одноклубников после победы над "Краснодаром" в кубковом матче.
Фото: ТАСС