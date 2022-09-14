- Мы перешли в привычную для себя схему с четырьмя защитниками, уже в начале были хорошие подходы. Дальше на кураже разыгрывались и победили. Эмоции прекрасные, но уже завтра надо о "Ростове" думать. Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев "Зенит" не так уж страшен, - передает слова Горшкова Metaratings.ru.
Встреча 2 тура группового раунда Кубка России в группе В между "Крыльями Советов" и "Зенитом" завершилась победой самарского клуба со счетом 2:0. Голы в составе волжан забили Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков. По ходу матча получил за 3 минуты две желтые карточки и был удален с поля бразильский хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо. В игре не приняли участие бразильские футболисты "Зенита" Вендел, Малком, Дуглас Сантос и колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос.
Турнирную таблицу группы В возглавляет московский "Спартак", который провел 1 матч и набрал 3 очка. Второе место в квартете занимают "Крылья Советов", с третье - "Зенит", в активе которых также по 3 очка, но после 2 матчей. Воронежский "Факел" с нулем очков после одной игры замыкает таблицу.
Первое поражение «Зенита», первая победа «Торпедо» и голы Голенкова в Ростове. Кубок России набирает обороты
Защитник "Крыльев Советов" Горшков: все видели, что без своих бразильцев "Зенит" не так уж страшен
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков прокомментировал победу своей команды над "Зенитом" (2:0) в матче 2 тура группового этапа Кубка России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"