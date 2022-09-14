"Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле", - приводит слова Ломаева "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня стал известен окончательный состав сборной России, который отправится на учебно-тренировочный сбор под руководством Валерия Карпина в сентябре. Кроме того, 24 сентября в Бишкеке должен пройти товарищеский матч против сборной Киргизии. В число игроков, приглашенных в национальную команду попал и Иван Ломаев, для которого этот вызов стал дебютным в карьере.
В нынешнем сезоне Иван Ломаев провел девять матчей в составе "Крыльев Советов" в РПЛ, в которых пропустил 12 мячей и один раз оставлял ворота "сухими".
Ломаев: мечтаю сыграть за сборную России на официальном турнире. Первый шажок сделан
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев отреагировал на попадание в итоговый список сборной России.
Фото: РПЛ