"Сборная вступает в новый цикл, должны играть новые более молодые футболисты. Пришло время наших ребят. Надеемся, что они смогут себя проявить и станут игроками, которые будут без вопросов вызываться на все игры", - приводит слова Осинькина Metaratings.
Ранее сегодня стала известна окончательная заявка сборной России на матч с Киргизией, который пройдет 24 сентября. В него попали сразу четыре игрока "Крыльев": Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков.
Напомним, сборная России в конце сентября проведет учебно-тренировочный спор. Кроме того, подопечным Валерия Карпина предстоит контрольный матч против сборной Киргизии, который пройдет 24 сентября.
Осинькин - о вызове 4-х игроков "Крыльев" в сборную: пришло время наших ребят
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на попадание сразу четверых игроков самарцев в сборную России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"