"Наша связь перерастает в ментальную. Он знает, как действую я, я – как действует он. Начинаю чувствовать тайминг его передач. В моменте с голом в ворота "Спартака" Утя мне конфету отдал – пас уровня Лиги чемпионов. Даня Де Брюйне дал. Я чувствовал, что он может отдать, поэтому остался на линии офсайда", - цитирует Комличенко "Чемпионат"
Напомним, в нынешнем сезоне Николай Комличенко забил пять мячей за девять матчей. При этом четыре из этих голов были забиты с передач Даниила Уткина, на счету которого как раз четыре результативные передачи.
В последнем туре Комличенко забил с передачи Уткина в ворота "Спартака", сделав счет 3:1 в пользу ростовчан. Даниил воспользовался ошибкой Рыбуся при передаче и в одно касание разрезал оборону красно-белых, выведя Комличенко один на один с Селиховым.
Комличенко: связь с Уткиным перерастает в ментальную. Со "Спартаком" Даня дал Де Брюйне – пас уровня Лиги чемпионов
Форвард "Ростова" Николай Комличенко оценил свое взаимодействие с полузащитником Даниилом Уткиным.
Фото: ФК "Ростов"