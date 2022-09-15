– "Спартак" для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всё удачно складывается. Мы просто выполняем требования Карпина – и это срабатывает. Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: "Это "Спартак"! Победите для меня". Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились, – передаёт слова Комличенко "Чемпионат".
"Ростов" принимал "Спартак" дома в рамках матча девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась вечером 11 сентября, в воскресенье, и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт открыли красно-белые – забил Промес, но затем два мяча до перерыва в ворота Селихова отправили Полоз и Уткин. Во втором тайме Комличенко укрепил преимущество, забив третий. А на 71-ой минуте Полоз оформил дубль, забив с пенальти. Соболев смог отыграть ещё один гол на 76-ой минуте. По итогам девяти сыгранных туров "Ростов" занимает третью строчку в турнирной таблице, "Спартак" идёт пятым. В ближайшем туре "Ростов" принимает "Крылья Советов", а "Спартак" – "Локомотив".
Комличенко: Карпин не просит нас: "Это "Спартак"! Победите для меня"
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал, насколько принципиальной для "Ростова" была игра со "Спартаком" в прошлом туре.
Фото: vechrostov.ru