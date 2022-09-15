– "Спартак" провел идеальный матч. Команда выполнила все задачи, которые поставила. Главное, что набрали три очка, забили три мяча и не пропустили. Как оценю игру Павла Мелешина? Он молодец. Во второй игре Кубка забивает. Его можно только поздравить, – приводит слова Бушманова "РБ Спорт".
"Спартак" и "Факел" своим матчем закрывали второй тур группового этапа Кубка России. Их игра состоялась вчера, 15 сентября, и закончилась домашней победой красно-белых со счётом 3:0. Забитые мячи на счету Павла Мелешина, Квинси Промеса и Александра Соболева. Учитывая поражение "Зенита" от "Крыльев Советов", "Спартак" прямо сейчас занимает первую строчку в группе.
Бушманов: "Спартак" провёл идеальный матч с "Факелом"
Экс-футболист красно-белых Евгений Бушманов прокомментировал игру "Спартака" с "Факелом", состоявшуюся в рамках второго тура группового этапа Кубка России.
Фото: "СЭ"