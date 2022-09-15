– Сергей Семак поднял "Зенит" с колен. Манчини и Луческу были не особо заинтересованы в работе, поэтому после них клуб был в плохом состоянии. Нельзя отрицать успешность тренерской мысли Семака. Он очень подходит "Зениту", как и "Зенит" подходит ему. Пока конкуренции у "Зенита" нет, поэтому Семак будет продолжать коллекционировать трофеи. Сколько лет он будет руководить? Может еще хоть 20 лет править клубом, как Путин, – цитирует Петржелу "Sport24".
Сергей Семак был назначен главным тренером "Зенита" 29 мая 2018 года, его контракт с клубом действует до лета 2025 года. До этого Семак возглавлял "Уфу", был ассистентом тренера в сборной России при Леониде Слуцком и Фабио Капелло, а также был исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом тренера в "Зените" в 2013-2014 гг. Клуб из Санкт-Петербурга продолжает коллекционировать золотые медали РПЛ, став чемпионом и в предыдущем сезоне. В текущем розыгрыше РПЛ, по итогам девяти туров, команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице.
Петржела: Семак поднял "Зенит" с колен. Может ещё хоть 20 лет править клубом, как Путин
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал работу нынешнего наставника клуба Сергея Семака.
Фото: Чемпионат.com