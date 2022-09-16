- Когда играли с "Динамо" без Fan ID, я ощутил, что очень сильно соскучился по фанатам. За воротами всегда сидел наш фанатский актив: когда забиваешь гол - бежишь к ним. Ты видишь, как они орут, а тебе хочется чуть ли не к ним на трибуну залезть. А сейчас в РПЛ забиваешь гол, видишь на их месте эту майку с 12-м номером. Ощущения не очень. Без фанатов невозможно, - передает слова Комличенко "Чемпионат".
С начала нынешнего сезона на пяти стадионах Российской премьер-лиги, в том числе на домашнем стадионе "Ростова" "Ростов Арене" действует система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. Фанатские объединения всех клубов РПЛ, кроме грозненского "Ахмата", заявили о бойкоте всех турниров, на которых применяется Fan ID, и не посещают матчи чемпионата России, а также Кубка России, в котором Fan ID будет использоваться только во время Суперфинала.
Комличенко: очень соскучился по фанатам. Забиваешь гол - видишь на их месте майку с 12-м номером, ощущения не очень
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал о своем отношении к отсутствию фанатов на трибунах.
Фото: ФК "Ростов"