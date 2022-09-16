"Этот человек аферист и этим все сказано. Человек завозил игроков и имел с этого деньги, как с прихода, так и с продажи. С аренды одного африканца, игравшего во Франции, он вообще полмиллиона себе в карман положил. Это нечистый на руку человек низкой квалификации. Что он может дать "Спартаку" я вообще понять не могу", - цитирует Жаркова Metaratings.
Напомним, ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб в ближайшее время объявит о назначении иностранного спортивного директора. Позже в СМИ появилась информация, что речь идет о Поле Эшуорте, контракт с которым должен быть заключен в ближайшее время.
Ранее Пол Эшуорт уже работал в России - в 2005 году он несколько месяцев пробыл спортивным директором "Ростова". По его словам, он покинул клуб после того, как ему предложили сдать матч "Рубину". Кроме того, в процессе Эшуорт недолго исполнял обязанности и главного тренера ростовчан. Кроме того, британец работал в "Вентспилсе", "Риге", "Сконто" и "Астане".
Журналист Жарков: Эшуорт, который может прийти в "Спартак" - аферист. Нечистый на руку человек низкой квалификации
Казахстанский журналист Владимир Жарков высказался о возможном назначении англичанина Пола Эшуорта в "Спартак".
Фото: ФК "Астана"