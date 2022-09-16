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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
АхматНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.35
Торпедо
14:00
ЦСКАНе начат
П1 9.6X 5.4П2 1.33
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.98X 3.6П2 3.9
Динамо
19:00
ЗенитНе начат
П1 5.4X 4.2П2 1.62

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
14:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.6X 5.4П2 1.35
Брайтон
Перенесён
Кристал Пэлас
Ньюкасл
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Тоттенхэм
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.55X 4.6П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
15:00
АльмерияНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95
Барселона
17:15
ЭльчеНе начат
П1 1.1X 11П2 25
Валенсия
19:30
СельтаНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.2
Атлетик
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.58X 4.1П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
16:00
ЭмполиНе начат
П1 2.2X 3.4П2 3.4
Специя
19:00
СампдорияНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Торино
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.88X 3.65П2 4.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
БаварияНе начат
П1 14X 8.6П2 1.18
Штутгарт
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.3X 3.6П2 3.05
Байер
16:30
ВердерНе начат
П1 1.68X 4.4П2 4.6
Боруссия Д
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.41X 5.4П2 7
Боруссия М
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.05X 3.65П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
18:00
СтрасбурНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Лилль
22:00
ТулузаНе начат
П1 1.78X 4П2 4.4
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Калинин: с таким качеством футбола, как в матче с "Локомотивом", "Факел" может остаться в РПЛ

Защитник "Факела" Игорь Калинин оценил вероятность сохранения воронежским коллективом прописки в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Факел"
"Можно ли с таким качеством футбола, как в матче с "Локомотивом", остаться в РПЛ? Конечно, можно. Просто надо в каждой игре биться и отдаваться… Каждый должен пластаться. Только так мы можем решить задачу, которая поставлена перед командой", - цитируют новобранца команды "Известия".

Ранее "Факел" объявил о переходе Игоря Калинина из "Ростова" на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.
Воронежский коллектив в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле сыграл с "Локомотивом" и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 7 очков в 9-ти матчах и занимают 14-е место в таблице национального чемпионата.


Калинин Факел
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