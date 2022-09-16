"Можно ли с таким качеством футбола, как в матче с "Локомотивом", остаться в РПЛ? Конечно, можно. Просто надо в каждой игре биться и отдаваться… Каждый должен пластаться. Только так мы можем решить задачу, которая поставлена перед командой", - цитируют новобранца команды "Известия".
Ранее "Факел" объявил о переходе Игоря Калинина из "Ростова" на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.
Воронежский коллектив в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле сыграл с "Локомотивом" и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 7 очков в 9-ти матчах и занимают 14-е место в таблице национального чемпионата.
Калинин: с таким качеством футбола, как в матче с "Локомотивом", "Факел" может остаться в РПЛ
Защитник "Факела" Игорь Калинин оценил вероятность сохранения воронежским коллективом прописки в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Факел"