По данным источника, у "армейцев" были шансы на возвращение воспитанника клубной академии. Руководство красно-синих рассматривало возможность перехода футболиста, который на тот момент защищал цвета "Крыльев Советов", но отказалось от этого варианта.
В результате Чернов зимой перебрался из самарского коллектива в "Спартак". В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 6 матчей РПЛ в составе красно-белых.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА мог перехватить Никиту Чернова у "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"