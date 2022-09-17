"Знаю, что Виллиан попал в символическую сборную тура, а потом забил дебютный гол за ЦСКА… Адаптация проходит очень хорошо и быстро, партнёры ему помогают во всём, мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА", – передает слова Кампеделли "Евро-Футбол.Ру".
Роша пополнил состав ЦСКА этим летом, перейдя из "Портимомненсе". По информации СМИ, сумма компенсации, которую столичный коллектив выплатил бразильской команде, составила порядка 2 млн евро.
Роша вышел на поле в двух встречах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Единственный гол 27-летний защитник записал на свой счет в матче Кубка России против "Урала".
Агент: Виллиан Роша ни на секунду не пожалел, что перешел в ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли высказался о ходе адаптации футболиста в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА