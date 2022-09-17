- Несмотря на победу, для "Ростова" это самый тяжелый матч в текущем сезоне. Соперник не реализовал большое количество моментов. К счастью, устояли и смогли одержать победу. Какие цели сейчас стоят перед "Ростовом"? Такая же, главное - не вылететь. Наберем 33 или 34 очка, тогда уже, может, и будем о чем-то думать. Наша задача - выигрывать каждый следующий матч. Неважно, это РПЛ, Кубок или товарищеский поединок, - передает слова Песьякова "РБ Спорт".
Матч 10 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Крылья Советов" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 1 минуте атакующий полузащитник Хорен Байрамян вывел желто-синих вперед, но уже на 12 минуте 17-летний вингер самарцев Сергей Пиняев забил ответный гол обводящим ударом в дальнюю "девятку" от линии штрафной. Победу ростовчанам принес на 67 минуте точный удар Дмитрия Полоза с пенальти, назначенного за игру рукой защитника волжан Гленна Бейла. По ходу матча "Ростов" нанес по воротам соперника 10 ударов (3 в створ), в то время как "Крылья Советов" - 16, 3 из которых отразил голкипер Сергей Песьяков, 1 пришелся в штангу и 5 были заблокированы защитниками желто-синих.
Песьяков: несмотря на победу, матч с "Крыльями" для "Ростова" самый тяжелый в текущем сезоне
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков прокомментировал победу над самарскими "Крыльями Советов" (2:1) в рамках 10 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"