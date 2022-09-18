"Никто не сможет обогнать "Зенит" в этом сезоне, у них нет равных соперников. На мой взгляд, они стали чемпионами России еще в июле, когда стартовал сезон. Думаю, "Зениту" можно было заранее выдать золотые медали и кубок, потому что конкурентов у них нет", - приводит слова Петржелы РБ Спорт.
После 10-ти сыгранных матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков. В последних 6 матчах сине-бело-голубые одерживали победы, а в текущем чемпионате не потерпели ни одного поражения, проиграв 1 матч в Кубке России. На 4 очка от петербуржцев отстает "Ростов", который в текущем сезоне не проиграл ни одной встречи во всех турнирах, на 6 очков - ЦСКА. В матче 11-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле примет "Ростов".
Барриос: думаю, "Зенит" выиграет РПЛ в этом сезоне, уже можно назвать чемпионом
Петржела: "Зениту" можно было в июле выдать золотые медали и кубок. Конкурентов у клуба нет
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что петербургский клуб можно было признать чемпионами России еще до старта сезона.
Фото: ФК "Зенит"