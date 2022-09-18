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"Я сюда не за этим приезжал". Ахметов пожаловался на количество игрового времени в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов заявил, что недоволен своим игровым временем в команде.
Фото: ФК "Краснодар"
Ахметов летом этого года перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. Предыдущим клубом Ильзата был ЦСКА.

В текущем сезоне Ахметов провел за "Краснодар" 10 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 216 минут. На счету 24-летнего футболиста 2 гола и 1 результативная передача.

"Я недоволен тем временем, на которое выхожу на поле. Считаю, что я готов физически. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически, но считаю, что я в хорошей форме", - заявил Ахметов.

"Краснодар" сегодня со счетом 3:1 обыграл на своем поле "Химки". "Быки" в таблице РПЛ занимают 4-е место, набрав в 10 матчах 20 очков.

Источник: РИА Новости


Ахметов Краснодар
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