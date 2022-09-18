"Нам рассказали, как у Бальде произошла эта ситуация с допингом… Кейта в Москве, тренируется пока сам, потому что с нами нельзя. Кейта объяснился? Да, объяснил ситуацию. У нас было мини-собрание. Впервые столкнулся с такой ситуацией? Да, первый раз такое", - цитирует Зиньковского Sport24.
Ранее "Спартак" объявил, что национальный антидопинговый суд Италии на 3 месяца отстранил Бальде от футбола за нарушение процедуры допинг-контроля в период игры за «Кальяри». Позднее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб урезал на 30 процентов агентскую комиссию и зарплату сенегальца.
Бальде подписал контракт со "Спартаком" контракт в статусе свободного агента этим летом и успел сыграть за москвичей в одном матче.
"У нас было собрание". Зиньковский – об отстранении Бальде за нарушение антидопинговых правил
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию с дисквалификацией форварда красно-белых Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"