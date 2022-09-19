"Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой… Значит, не всё до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку.
Галактионов до сегодняшнего дня ждал его в сборной? Это не очень хорошо характеризует человека, если он говорит и даёт обещания приехать, а потом этого не делает", - цитирует тренера "Чемпионат".
Ранее "Динамо" объявило, что Сазонов принял решение отправится на сбор с молодежной сборной Грузии. Он сменит футбольное гражданство.
Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, комментируя ситуацию с защитником бело-голубых, заявил, что футболист до последнего держал связь с административным штабом, но утром понедельника стало известно о желании игрока выступать за Грузию.
20-летний Сазонов принял участие в 8-ми встречах действующего розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
Хомуха – о Сазонове: не всё понял в жизни – сколько сил Россия потратила на его подготовку?
Экс-главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о ситуации с решением защитника Сабы Сазонова выступать за Грузию вместо российской национальной команды.
Фото: РПЛ