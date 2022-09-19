– Для Бийола ЦСКА – это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит, болеет и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в "Удинезе" не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства. Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал, – передаёт слова агента "Metaratings".
На прошедших выходных, в игре 7 тура Серии А против "Интера", Яка забил победный гол за "Удинезе". Его команда обыграла миланский "Интер" со счётом 3:1. Вместе с ним в центре обороны выступает Родриго Бекао, также известный по выступлениям в Российской премьер-лиги за ЦСКА. Но для Бекао этот сезон уже четвёртый за итальянский клуб. После семи сыгранных туров "Удинезе" идёт третьим в чемпионате Италии.
Агент Бийола: Яка не хотел уходить из ЦСКА и мечтает вернуться туда
Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника "Удинезе" Яки Бийола, сообщил о стремлении игрока вернуться в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА