– Мы довольны тренерским штабом и той работой, которую сейчас показывают тренеры. Поддерживаем их на 100%. Мы одна команда. Очень хорошо, что ребята поверили в себя, – передаёт слова Геркуса "Чемпионат".
"Торпедо" добились первой победы в текущем сезоне РПЛ в десятом туре против ЦСКА (1:0). Единственный гол в матче забил новичок команды Стефан Шапич с передачи Игоря Смольникова. До этого в чемпионате каждый клуб одерживал хотя бы по одной победе. Теперь графа "победы" заполнена и у "Торпедо".
Геркус: мы довольны тренерским штабом и той работой, которую сейчас показывают тренеры
Президент "Торпедо" Илья Геркус отметил, что в клубе довольны работой тренерского штаба во главе с Николаем Савичевым.
Фото: Чемпионат.com