– Сегодня на строительство проливается символический луч света. Для меня этот стадион особое место. Это дворец, театр, место встречи, а не просто объект инфраструктуры. Это особое место для любого болельщика. Построить стадион сегодня – большая гордость и редкость, – приводит слова Геркуса "СЭ".
Напомним, что ранее футбольный клуб "Торпедо" сообщал о намерении построить новый стадион к концу 2025 года. Новая арена клуба должна вместить до 15 тысяч болельщиков. На данный момент "Торпедо" проводит домашние матчи в БСА "Лужники". На старте сезона он не имел возможности проводить там свои игры из-за проходящих там концертов, но в десятом туре принял там ЦСКА.
Геркус – о новом стадионе "Торпедо": это дворец, театр, место встречи, а не просто объект инфраструктуры
Президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал о ходе строительства новой арены для московского клуба.
Фото: Sport24