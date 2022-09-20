В летнее межсезонье Илья Самошников был близок к переходу в "Динамо". В нескольких источниках появилась информация, что причиной срыва сделки стало то, что защитник провалил медосмотр. По словам стороны "Рубина", клубы просто не смогли договориться об условиях перехода.
"Мы со своей стороны с "Динамо" не договорились по финансам. Все остальное - досужие домыслы. У любого человека, кто хоть немного знаком с медициной, течет кровь из ушей, когда речь заходит про этот хрящ Самошникова. Это бредятина, которую пишут неразбирающиеся люди", - приводит слова Яровинского Metaratings.
Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ильи в 3 млн евро.
В "Рубине" назвали реальную причину срыва трансфера Самошникова в "Динамо"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал срыв перехода защитника казанцев Ильи Самошникова в "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"