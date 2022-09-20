Дивеев не смог закончить матч 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы на 84-й минуте. По результатам медицинского обследования у футболиста выявили перелом большеберцовой кости. Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.
"Травма у Игоря серьезная. Но, перелом без смещения. Насчет операции - доктора думают. Но вроде ее не предвидится.
Сроки восстановления? В осенней части Игорь, к сожалению, не сыграет. Восстановится к рестарту чемпионата", - цитирует агента Sport24.
Защитник Игорь Дивеев в общей сложности провел в составе ЦСКА 118 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе после 10 матчей 20 очков.
Агент Дивеева рассказал о сроках восстановления защитника ЦСКА
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал подробности травмы игрока.
Фото: ПФК ЦСКА