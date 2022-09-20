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Рязанцев – об отставке Бородюка: пришли новые руководители, владельцы клуба решили что-то поменять

Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев прокомментировал уход из клуба бывшего главного тренера Александра Бородюка.
Фото: РИА Новости
– Отставка была неожиданной, как и смена руководства. Мы не выбираем, пришли новые руководители, владельцы клуба решили что-то поменять. Думаю, сейчас команда становится лучше. Новички потихонечку вливаются в коллектив, но видно, что качественные футболисты. Победы сто процентов придадут нам уверенности, раскрепощенности на поле. Думаю, мы можем прибавить в комбинационном футболе, хотелось бы это увидеть. Но груз ответственности и результата давит. Надеюсь, мы научимся в ближайшее время с этим справляться, – цитирует Рязанцева "Чемпионат".

Александр Бородюк после долгого отсутствия вывел "Торпедо" в Российскую премьер-лигу, а 18 августа покинул клуб. Сейчас команду возглавляет Николай Савичев. "Торпедо" под его руководством добилось первой победы в чемпионате. В десятом туре дома, в "Лужниках", был обыгран московский ЦСКА. Единственный гол в игре забил новичок "автозаводцев" Стефан Шапич, результативную передачу на него сделал 34-летний Игорь Смольников. Следующий свой матч в РПЛ "Торпедо" проведёт против воронежского "Факела", который также минувшим летом поднялся из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в РПЛ.


Торпедо Рязанцев Бородюк
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