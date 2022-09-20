– Потолок зарплат для новичков? 1,5 млн рублей в месяц – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных, – приводит слова Яровинского "Metaratings".
Напомним, что в конце предыдущего сезона у Дзюбы закончился срок действия контракта с "Зенитом". Артём летом 2022 года поддерживал форму и тренировался в составе казанского "Рубина", параллельно искал новый клуб. 18 августа 34-летний российский нападающий перешёл в турецкий клуб "Адана Демирспор".
Яровинский рассказал, какую зарплату "Рубин" готов был платить Дзюбе
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал финансовые условия, на которых Дзюба мог бы перейти в казанский клуб минувшим летом.
Фото: ФК "Рубин"