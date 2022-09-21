- Когда два тренера за один сезон работают с командой, это сказывается на результатах. У каждого своя философия, видение игры, и ты подстраиваешься под эти требования. Вроде только подстроился, понимаешь, как должна играть команда - и тут приходит новый тренер. Иногда притирка идет уже по ходу сезона, на это нужно время, - передает слова Кутепова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в сезоне-2021/2022 выступал под руководством двух главных тренеров - португальца Руя Витории в осенней части сезона и итальянца Паоло Ваноли после зимнего перерыва. На зимнюю паузу красно-белые ушли на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а завершили чемпионат на десятом месте. При этом с Виторией "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы, а при Ваноли выиграл трофей - Кубок России.
"Когда два тренера за один сезон работают с командой, это сказывается на результатах". Кутепов - о неудачах "Спартака"
Экс-защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о причинах неудач красно-белых в чемпионате в прошлом сезоне.
Фото: РПЛ