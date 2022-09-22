"Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Я знаю Артема, он очень уравновешенный и компетентный человек, который очень любит "Спартак", давно находится в команде. Позвольте ему стать спортивным директором "Спартака"! Это будет верное решение", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" согласовал назначение на пост спортдиректора клуба английского специалиста Пола Эшуорта. Генеральный директор москвичей Евгений Мележиков заявил, что имя нового спортивного директора станет известно в конце сентября.
"Спартак" набрал 19 очков в 10-ти матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Камоцци: позвольте Реброву стать спортивным директором "Спартака"! Это будет верное решение
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, кого лучше назначить на пост спортивного директора красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"