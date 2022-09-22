"Плохо, что "Зенит" сейчас — гегемон в РПЛ. Это видно по любой игре. Даже со "Спартаком", ЦСКА, "Динамо". На поле есть только одна команда. Это как "Барселона" при Гвардиоле, которой какое-то сопротивление мог создать только "Реал"… Надеюсь, что чемпионат станет поинтереснее", — цитирует Вьештицу Legalbet.
"Зенит" в минувшем сезоне в четвертый раз подряд стал чемпионом России. В действующем розыгрыше национального первенства подопечные Сергея Семака тоже лидируют в турнирной таблице, на их счету – 26 очков после 10-ти туров. "Ростов", расположившийся на втором месте, набрал 22 балла.
29 сентября питерцы в рамках третьего тура группового раунда Кубка России встретятся со "Спартаком".
Экс-игрок "Зенита": плохо, что сине-бело-голубые — гегемон в РПЛ. Это как "Барселона" при Гвардиоле
Бывший защитник "Зенита" Милан Вьештица поделился мнением о положении питерцев в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"