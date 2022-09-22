– Я бы не стал противопоставлять "Рубин" и "Нефтехимик". Было бы здорово, если все три команды из Татарстана вышли в премьер-лигу. Татарстан нашёл бы финансирование на все три команды, я не думаю, что это стало бы проблемой. Дерби Татарстана – интересное зрелище, которое привлекает зрителей. У нас матч с "Рубином" собрал полный стадион, с КАМАЗом в Казани большое количество зрителей было, – приводит слова Новикова "БИЗНЕС Online".
В текущем сезоне Первой лиги на данный момент сыграно десять туров, по итогам которых казанский "Рубин" занимает второе место, КАМАЗ – четвёртое, а "Нефтехимик" Кирилла Новикова – девятое. "Рубин" набрал 19 очков и отстаёт на два от лидирующей "Алании", у КАМАЗа 18 очков, у "Нефтехимика" – 14. В следующем туре Первой лиги КАМАЗ сыграет на выезде с "Велесом", "Нефтехимик" в гостях у "Краснодара-2", а "Рубин" – в Ярославле с "Шинником". Все три игры пройдут 25 сентября, в воскресенье, в рамках одиннадцатого тура.
Кирилл Новиков: Татарстан нашёл бы финансирование на все три клуба в РПЛ
Главный тренер "Нефтехимика" Кирилл Новиков высказался о перспективах трёх клубов, представляющих Татарстан в Первой лиге.
Фото: ФК "Нефтехимик"