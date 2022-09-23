"Правда ли что "Коринтианс" хочет выкупить Юри Алберто у "Зенита"? Нет", - цитирует агента "СЭ".
Алберто на правах аренды перебрался из "Зенита" в "Коринтианс" этим летом. Президент бразильского коллектива Дуилио Монтейро Алвес заявил о желании выкупить трансфер 21-летнего нападающего у сине-бело-голубых.
Алберто принял участие в 10-ти матчах "Коринтианса" в чемпионате Бразилии и забил 2 мяча.
Агент Алберто отреагировал на заявление "Коринтианса" о желании выкупить трансфер игрока у "Зенита"
Агент Андре Кюри, представляющий интересы форварда Юри Алберто, прокомментировал информацию о желании "Коринтианса" выкупить футболиста.
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