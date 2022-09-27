– Мы знакомы с Полом, позже немало общались, в том числе консультировали друг друга по игрокам, оценивая их характеристики, игровые и человеческие. Трудно судить, как он работал в "Ростове" и почему долго там не продержался. Я не был в тот момент внутри. Но толком проявить себя Эшуорт не успел, поскольку назначен был перед самым стартом сезона, когда состав был сформирован, ушел в начале лета, не успев его перестроить. А в личном общении проявил себя настоящим профессионалом, знающим рынок игроков в Европе, России, странах бывшего СССР и особенно в Африке, – цитируют Балахнина "Известия".
Напомним, что в 2005 году англичанин работал в "Ростове". Начинал в качестве спортивного директора, а затем перешел на должность исполняющего обязанности главного тренера. Продержался в Ростове с января 2005 года по весну этого же года. На этой неделе, 26 сентября 2022 года, 52-летний специалист, обладающий лицензией УЕФА Pro, был назначен спортивным директором московского "Спартака". До этого Пол работал видеоаналитиком в английском "Брайтоне", спортивным директором и исполняющим обязанности главного тренера в "Астане", главным тренером в "Вентспилсе", "Сконто" и "Риге". В начале текущего сезона "Спартак" покинул бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани.
Балахнин: Эшуорт проявил себя настоящим профессионалом, знает рынок игроков в Европе, России, странах СССР и Африке
Экс-тренер "Ростова" высказался о новом спортивном директоре московского "Спартака" Поле Эшуорте.
Фото: ФК "Спартак"