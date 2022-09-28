Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд признал Николая виновным в мошенничестве. Суд установил, что общий ущерб от его действий составил более 36 млн рублей.
"Наихудшее, что могло случиться, произошло. Это полная несправедливость. Надеюсь, он справится с этим тяжелейшим испытанием. Будем его поддерживать как можем, он это знает", - заявил Ломаев.
Также суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.
"Готовы ли футболисты погасить долг Ларина? Лично я - да, ребята, думаю, тоже согласятся", - добавил голкипер.
Вратарь Иван Ломаев - воспитанник "Чертаново". За эту команду он выступал с 2015 по 2020 год. Сейчас Ломаев защищает цвета самарских "Крыльев Советов". В сентябре Иван получил вызов в сборную России. Он провел с национальной командой сбор в Новогорске, но не был включен в делегацию сборной на товарищеский матч с Киргизией (2:1).
Источник: Metaratings
Вратарь "Крыльев" Ломаев: воспитанники "Чертаново" согласятся погасить долг Ларина
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев отреагировал на приговор экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина.
Фото: РФС